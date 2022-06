Dosseh prévient son public : un nouvel album sort en 2022 !

Il est "Trop tôt pour mourir".

Quand il fait patienter le public, ce n'est jamais pour rien. Plus d'un an après sa dernière apparition, et près de trois ans après son dernier projet "Summer Crack 4", le roi des Lossa est de retour pour de bon, pas en featuring, pas sur une mixtape, pas sur un single : Dosseh remet les gants, et annonce que son nouvel album "Trop tôt pour mourir" verra le jour en 2022 ! Avec ce court-métrage "La peau de l'ours", qui laisse entendre que les dernières années ne se sont pas forcément déroulées comme prévu pour le rappeur du 45, et qui multiplie les hommages au film "Je Suis Une Légende", Dosseh revient sur sa grande et fructueuse carrière avant de renfiler les crampons, pour annoncer la sortie en 2022 de son album "Trop tôt pour mourir". Si on n'a pas tellement plu d'infos, ni date, ni tracklist pour ce projet, une chose reste certaine : Do$$avelli est de retour !