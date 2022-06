Icewear Vezzo est bien entouré sur ce nouveau morceau.

Très actif en 2022, avec notamment de nombreuses apparitions sur des feats, le rappeur américain Icewear Vezzo enchaîne et balance son cinquième son de l'année en featuring avec Peezy & Payrol Giovani intitulé "The Comission". Réalisé par Tremaine Edwards, le visuel nous montre les trois rappeurs de Motor City prêchant la loyauté de leurs équipes lors d’un repas somptueux et d’un rassemblement au coin d’une rue.