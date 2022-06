Venant Delacapitale, Keblack et Dopebwoy sont dans "Kel Bail"

Venant dévoile le premier single d'une belle série.

Acteur majeur de la nuit parisienne, Venant à su très vite tirer son épingle du jeu en organisant les plus grosses soirées hip hop en France ce qui lui vaudra ce surnom "Venant Delacapitale" ! À la suite de ces succès de nombreux établissements feront appel à ses services pour organiser des soirées avec les plus gros artistes du rap-français à travers le monde (Dubaï, Marbella, Miami, Manchester, Bruxelles etc.). Dans la continuité des choses, il souhaite désormais passer le cap de la production et sortira tout au long des années à venir de nombreux singles inédits qui seront estampillés par sa marque "Venant Delacapitale" afin de rythmer nos prochaines soirées. Pour démarrer cette nouvelle histoire, il dévoile le premier single "Kel bail" en collaboration avec l’artiste français Keblack et Dopebwoy acteur majeur de la scène hollandaise.