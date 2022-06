Découvrez le dernier clip de Still Fresh : "Wangana" Ft. Ya Levis, extrait de l’EP « Relations » Saison 1 enfin disponible.

Le 17 juin dernier, Still Fresh dévoilait son nouvel EP intitulé "Relations" Saison 1. Composé de 7 morceaux et des connexions avec Papi et Ya Levis ! Afin de fêter la sortie de ce projet, Still Fresh présente le clip de son titre en connexion avec Ya Levis.

Baptisé "Wangana", le clip est signé Yanis Djam. Sur une composition de son beatmaker de toujours Biggie Jo avec Dallas à la guitare, on vous laisse découvrir ça sans plus tarder !