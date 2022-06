De retour après 11 mois d'absence !

Le rappeur Malo fait son retour en 2022 avec le single "CHARBON". Depuis la sortie de son premier EP "FROIDCOMMEDEHORS" en juillet 2022, Malo s'est fait discret et n'a rien sorti en solo. C'est près d'un an plus tard que l'artiste revient sur le terrain avec un nouveau son qui montre le mood actuel du rappeur: avec "CHARBON", Malo montre qu'il compte bien faire sa place dans le rap game français.