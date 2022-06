Moz envoie le freestyle RTB #5 !

Nouvelle bastos du jeune rappeur.

Le jeune rappeur Moz enchaîne avec le cinquième volume de sa série de freestyle "RTB" ! Comme d'habitude, c'est la mélodie et la détermination qui parlent à la place de l'artiste, au travers de ce court freestyle qui confirme un peu plus la volonté de Moz de se faire une place dans le jeu. S'il est encore très jeune, le rappeur a commencé à écrire et à rapper autour de ses quinze ans, et nul doute que cette passion qui s'est révélée très tôt le fera avancer dans la bonne direction. Pour ça, le label Fimbu Empire a pris sous son aile le jeune Moz début 2020, et c'est avec leur aide que le jeune talent envoie sa série de live "RTB" qui se poursuit aujourd'hui avec ce cinquième volume !