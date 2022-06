Un extrait de son album du même nom !

Après ses débuts au sein d’Exodarap et son odyssée avec Caballero, JeanJass s’aventure en solo depuis 2021. Il est de retour aujourd'hui avec un album intitulé "Doudoune en été" et un clip éponyme. Vous pourrez aussi retrouver le binôme dans la nouvelle saison de "High et Fines Herbes", qui sortira aux alentours de la rentrée. En attendant, on vous laisse découvrir JeanJass sur un ton encore plus authentique et plus personnel.