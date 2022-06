La belle chanteuse fait enfin son retour !

Aya Nakamura est enfin de retour avec "Méchante". Un nouveau morceau accompagné d'un clip réalisé par Chill & Djob D. et produit par Jardin Noir. Aya nous entraine sur un rythme dansant, qui vous restera dans la tête tout l'été. Aya est bel et bien de retour et elle montre que c'est elle l'officielle.