Après son élimination de "Nouvelle Ecole", le rappeur fait son retour !

Ben PLG, jeune rappeur originaire de Tourcoing fait son retour aujourd'hui avec le morceau "Mauvaise Nouvelle". Récemment éliminé de la compétition "Nouvelle Ecole", l'artiste prend aujourd'hui sa revanche avec un titre acharné et dynamique. De quoi nous donner envie d'en découvrir plus sur lui à travers sa musique ! Ben PLG prépare actuellement un projet qui sortira fin juin, et on a hâte de l'écouter.