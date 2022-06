Nouvel extrait boom bap pour le rappeur suisse.

Lyriciste, skateur, grand bédaveur et passionné de rap, Di-Meh a décidé de revenir avec un projet exclusivement boom bap, comme un retour aux sources, pour le plus grand bonheur de ses fans. Après plusieurs extraits dont une collaboration ultra efficace avec Caballero, Di-Meh revient tout seul dans sa meilleure tenue de golfeur avec ce "Prends un ticket", qui prouve une fois de plus si besoin était encore que l'interprète de "Focus" sait de quoi il parle quand il parle de R A P !