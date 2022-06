MadeInParis fait des "Secrets"

Le rappeur et chanteur parisien se dévoile un peu plus avec ce nouveau titre.

L'une des révélations de l'année est de retour ! Fort d'une proposition originale et maîtrisée, à la croisée des univers musicaux, pour un résultat qui reste cohérent et surtout extrêmement efficace. Avec "Voulez-vous coucher avec moi", l'artiste a surpris, choqué et ravi quantité d'auditeurs, l'interlude "Sex" du projet devenant même un morceau streamé des millions de fois - même Jean-Luc Mélenchon a utilisé le titre "Pornstar Martini" pour l'un de ses TikTok ! De retour avec un projet pour l'été, MadeInParis commence par dévoiler le clip de ce tube en puissance, qu'on vous invite à découvrir dès maintenant sur Generations : "Secrets" est à vous !