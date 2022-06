A ce qu'il paraît, la drill a fait son temps ?

"Who said drill's dead?" répond Unkown T !

Qui a dit que la drill était morte ? La question posée par Unknown T sur son dernier EP trouve très vite une réponse avec le clip des deux titres de cet EP "Who said drill's dead?", que sont "Just Landed" et "Batty and Bench", clippés en un seul visuel. Avec des airs de court-métrage plutôt que de clip, le morceau met en scène le rappeur face à un interlocuteur bien connu des fans de "Topboy", qui peine à placer une réponse entre les salves de flow rapides et percutantes du drilleur, archi efficace sur les production sombre et évolutive qui accompagne les morceaux. Prouvant une fois de plus à qui cliquera sur le clip que sa maîtrise des flows et des placements dépasse la moyenne des artistes drill, Unkown T en remet une couche avec cet EP aussi court que réussi, dont le clip est à découvrir dès maintenant sur Generations !