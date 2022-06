Le rappeur de Brooklyn donne un second souffle à son album.

Plus d'un an après la sortie de son dernier album "UNTAMED", Dusty Locane balance pour redonner un second souffle à son projet le clip de "Iced out" Après des clips récents "Big Woos" (1,9 million de vues), "What you need" (1,8 million de vues) et "Rewind" (2,2 millions de vues), "Ice out" est la dernière vidéo de "UNTAMED", qui a couronné une année 2021 massive pour l’artiste.