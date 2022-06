La mélodie du bitume qui résonne...

Lascaar, jeune rappeur signé chez Epic Records, balance "LMB" avec Liim's. La mélodie du bitume, un morceau dans lequel le rappeur chante son quotidien, en plein milieu de sa cité en Seine-Saint-Denis. On retrouve Lascaar et Liim's sur une prod d'Iskolamelo et un clip réalisé par Hustler Game Premium.