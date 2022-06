Il envoie deux clips !

Son album "Khaza" va sortir mais Kevin Gates continue sur sa lancée avec la publication de son "Super General Freestyle" sur la prod du morceau "Super Gremlin" de Kodak Black. Dans ce titre, il revient sur sa séparation avec Dreka, son amitié avec Moneybagg Yo et détaille ses fantasmes sexuels avec Rubi Rose, Beyonce et Nicki Minaj. Le plus important ? Ça rappe sec !

Et, comme si ça ne suffisait pas, il envoie l'"Intro" de son album et franchement, ça rapper dur aussi !

C'est un grand oui !