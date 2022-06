Il reprend la parole et revient en force et en forme.

Bosh envoie "Doser" et c'est lourd ! Le rappeur du 78 a réactivé son côté bresom et sa casquette de punchlineur énervé pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. Un morceau dans lequel il mèle le rap dur et des lyrics brutes accompagnés d’un flow en mode cassage de nuque. Surtout, il nous offre un double clip avec deux morceaux, "Gangsta shit" et "Doser". De bonne augure juste avant ses premières parties de 50 Cent à l'Accor Hotel Arena de Bercy les 17 et 19 juin prochain.