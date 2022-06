Rimkus & Intouchable on le "94 sur la plaque"

Rimkus & Intouchable collaborent pour la compilation "94 Val de Rap".

A l'occasion de la sortie de la compilation "94 Val de Rap" ce vendredi 10 juin, un premier extrait de celle-ci sort sur YouTube le même jour. Dans un clip en noir et blanc à l'ancienne, le rappeur du 94 Rimkus et le duo Intouchable, composé de Demon one & Dry, nous balancent "94 sur la plaque". En ce qui concerne le projet, "94 Val de Rap" réunis plus d'une quarantaine de rappeurs du 94 dont Oboy, Kaza, Lacrim ou encore Rohff, dans un projet de 41 titres. Le Val-de-Marne arrive pour choquer et mettre un gros point sur la carte du rap français !