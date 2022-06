Davodka balance son deuxième single de 2022.

Après son projet "Procès verbal" sorti en décembre 2021, Davodka a fait son retour sur la scène avec le son "Requiem for a Drill" et vient de dévoiler un autre single intitulé "Cocktail Monotone". Présent depuis des années dans le rap game, le rappeur d'origine russe n'a toujours pas dit son dernier mot et continue d'offrir des sons de qualité à son audience !