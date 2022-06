Découvrez le dernier clip de DJ Hamida : Introduction "À la bien" (Summer Edition).

Ce 1er juillet, DJ Hamida dévoilera son projet "A la bien "Summer Edition" ! En attendant que ce projet nous fasse bouger tout l’été, le dj/producteur présente aujourd’hui le premier extrait.

Intitulé "Introduction "A la bien", ce titre nous envoie déjà en vacances ! Mis en images par Tabich Prod et Dj Hamida en personne, on vous laisse découvrir ce titre ensoleillé et nous vous donnons rendez-vous ce 1er juillet pour découvrir l’intégralité du projet !