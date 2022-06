Derk76 et Zeguerre veut "Argent, Gloire et Gens" dans Alim7

Fusion du 13 et du 69 !

Derk16, jeune artiste marseillais fait son retour le 3 juin en featuring avec le Lyonnais Zeguerre sur le son "Argent, Gloire et Gens" ! Après le single “Brr” qui comptabilise plus d'un million de vues et qui montrait la capacité du rappeur à faire bouger la cité phocéenne, DerK16 revient avec le septième volet de sa série des #Alim et a décidé de collaboré cette fois-ci avec Zeguerre, le rappeur lyonnais du 5ème arrondissement. Dans ce clip, on retrouve cette belle alchimie entre le 13 et le 69 !