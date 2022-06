Le rappeur de Mal Luné dévoile le premier extrait de son projet.

BLK 140 dévoile le premier extrait et la date de sortie de son premier EP "Loading..." composé de 9 titres dans lequel il nous fait découvrir l'univers sombre de son quartier. Influencé par la drill londonienne, dans ce son, on ressent clairement que BLK ne fait que commencer et qu'il est prêt à faire sa place dans le rap game français.