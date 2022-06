Di-Meh et Caballero donnent ça comme Ghostface !

Le clip de "Veuve Clicquot" se dévoile avant la mixtape Ov3.

Clippé lors du tournage de "High et Fines Herbes" à Barcelone, "Veuve Clicquot" est le nouveau morceau purement à l'ancienne de Di-Meh, qui invite le sang de sa veine Caballero sur le second couplet. Un titre par des kiffeurs de rap, sûrement pour des kiffeurs de rap, qui va carrément à contre-courant des tendances drill ou DMV qui règnent actuellement en maître sur la scène rap français. Savoir d'où on vient pour être sûr de la route, c'est sûrement le leitmotiv du rappeur suisse pour cette nouvelle mixtape "Ov3" à paraître en juin prochain, dont on sait qu'elle sera intégralement ambiance boom-bap, pour le plus grand plaisir des nostalgiques de cette époque et de tous ceux qui apprécient le kickage bien fait dans les règles de l'art. A découvrir d'urgence sur Generations.fr !