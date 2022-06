NBA Youngboy est fier de lui dans Proud of "Myself"

A domicile, dans la vie comme dans le rap !

Assigné à domicile depuis plusieurs mois dans sa propriété de l'Utah, NBA Youngboy a choisi de régaler ses fans en enchaînant les sorties de clip - à moins qu'il ne s'ennuie comme un rat mort, et décide de lâcher des bangers dans la mare pour passer le temps. Ultra talentueux, l'un des rappeurs les plus talentueux et en vogue du moment (la barre des dix millions d'abonnés a été passée cette année pour Youngboy NBA) nous dévoile un visuel de plus, jamais en panne d'inspiration malgré son assignation à domicile. Si visuellement, l'artiste commence à donner sérieusement l'air de tourner en rond, ce n'est pas du tout le cas derrière le micro, ou le jeune rappeur de Louisiane continue à régaler ses fans. Avec "Proud of Myself", NBA enfonce un peu le clou, fier de lui et sûr de son talent malgré la concurrence !