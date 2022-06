Bigflo et Oli tuent le game du clip avec "J'étais pas là"

Regardez-le !

Pendant leur absence, Bigflo et Oli ont regardé le monde marcher sans eux, le rap également et finalement, ils ne s'en portent pas plus mal. C'est exactement ce qu'il raconte dans ce clip. Mais le vrai intérêt de cette vidéo, c'est son concept : il est drôle et génial à la fois. Pendant plusieurs semaines, ils ont accepté toutes les demandes que leurs fans leur ont faites : chanter à un mariage, à un anniversaire, tondre une pelouse, faire une soirée karaoké etc. Et tout ça a été filmé. Et on ne peut que s'incliner devant cette idée à la foi simple et brillante.