Découvrez le dernier clip de Coelho : "Un jour de moins", extrait de "Un jour de moins" disponible.

Le 29 avril dernier, Coelho livrait son album "Un jour de moins". Long de 12 titres et des collaborations avec IPNDEGO et Tuerie, le rappeur nous livre aujourd’hui le clip du morceau éponyme.

Donc logiquement intitulé "Un jour de moins", le clip est signé Phillip Chenard. Produit par Juxe et Be Dar, on vous laisse découvrir ça ci-dessous et nous vous invitons à découvrir son nouvel EP sans plus tarder !