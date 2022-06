Découvrez le dernier clip de Keroué : ''Felice'' Ft. Caballero.

Prochainement Keroué dévoilera son EP, un projet encore mystérieux. Afin d’amorcer la bombe, le rappeur vient de nous présenter le tout premier extrait intitulé "Felice" et en collaboration avec un ami et l’une des têtes d’affiche du rap bruxellois, Caballero !

Accompagné d’un clip réalisé TKSH et produit par DELHO, on vous laisse découvrir ça sans plus tarder, et restez connectés pour suivre l’actualité de sa prochaine mixtape...