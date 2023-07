Recel : la série à découvrir sur Instagram

Un nouveau format.

On connaissait les web-séries, voici maintenant les "Insta série" si tant est que l'on puisse déjà donner un nom à ce type de format qui pourrait être la mixtape comparée à un album, si on pousse un peu plus loin. Voici donc "Recel" !

Le pitch :

Dealer pour survivre, tel est le chemin pris par Daouda. Il vit seul avec son frère Biggy, un big fan de Notorious B.I.G. 👑 Doumams, leur grand frère sort de prison et est de retour à la maison… En parallèle, le jeune Genius, meilleur pote de Daouda, décide de se lancer dans le business de sneakers et vend sa première paire.

Mais le mieux, c'est de regarder non ?