JAY-Z : le remix inédit de "Empire State of Mind" avec Gil Scott-Heron

Cette sortie fait suite à son concert à Paris.

JAY-Z a sorti un nouveau remix de "Empire State of Mind" avec Gil Scott-Heron. Intitulée "New York (Concept de Paris)", la version retravaillée est arrivée discrètement sur les services de streaming le dimanche 16 avril et combine le hit de Hov de 2009 avec "New York is Killing Me" du regretté chanteur de jazz et poète. La chanson fait suite au concert de célébration de JAY-Z à la Fondation Louis Vuitton à Paris le vendredi 14 avril.