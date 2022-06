Naps nous fait revivre sa release-party

Dans une petite vidéo immersive.

Naps est au petit soin pour son public. La release-party de son dernier album, "La TN" s'est déroulé il y a peu à Marseille. Le rappeur phocéen et son équipe ont donc tout filmé et on y voit l'artiste accueillir ses collègues SCH et Soso Maness, poser avec le public, répondre à des interviews avant de terminer en musique sur quelques chansons. On aurait bien aimé être présent !