Lamal et son équipe présentent les nouvelles sorties du rap !

Comme chaque semaine, Ferguson et Cheik reviennent sur les sorties de la semaine dans le Lamal Vice Show. Ensemble, ils débattent des albums et des singles sortis ce vendredi Rsko, Chilly , Burna Boy, Game over 3, Hornet la frappe, Koba la D feat Rk . Sans langue de bois !