Equipe de France : le maillot des Bleus pour la Coupe du Monde 2026 dévoilé !

La Coupe du Monde 2026 s'approche à grands pas, et les équipes, dont l'Equipe de France, commencent à dévoiler leurs maillots.

Encore un peu moins de six mois à patienter avant le début de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis. Les choses sérieuses vont bientôt commencer, et on connait déjà la plupart des équipes qualifiées pour la compétition (à part celles qui sont encore en barrage). Alors que du côté des sélectionneurs, ça commence à se creuser la tête pour emmener le meilleur groupe possible, du côté des équipementiers, ça a déjà bien bossé. D'ailleurs, le maillot officiel de l'Equipe de France a été dévoilé par Nike.

Cela faisait plusieurs semaines que des rumeurs dont on ignorait l'origine ont été partagées sur les réseaux sociaux, mais cette fois, il semblerait que les fuites viennent directement de Nike. En tout cas, l'information a été reprise par la plupart des médias sportifs officiels français : le premier maillot des Bleus a effectivement fuité. Et il est plutôt joli, même si on peut regretter ce col blanc d'une forme étrange qui vient un peu tout "gâcher".

Quant au choix des couleurs, avec ces teintes de bleu et des rayures en diagonale, il s'agit apparemment d'un hommage à la Statue de la Liberté. Un monument offert par les français aux américains et inauguré en 1886. On a donc un maillot qui "célèbre" les liens historiques forts entre la France et l'Amérique, à l'heure où ces liens semblent plus en danger que jamais.

On n'a cependant pas d'information officielle concernant le deuxième maillot, mais selon les rumeurs, il serait vert menthe, toujours dans l'idée de faire référence à la couleur de la Statue de la Liberté.