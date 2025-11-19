Zinedine Zidane devrait être le prochain sélectionneur des Bleus dès 2026

Le légendaire numéro 10 de l'équipe de France devrait prendre les rênes de la sélection après la Coupe du Monde 2026.

L'Equipe de France de Football est actuellement première de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde de Football 2026, à laquelle on est donc officiellement qualifiés. Une compétition qui est très attendue, car après le relatif fiasco de l'Euro 2024, on doit clairement démonter mieux, et dans le jeu, et dans le résultat. Alors que Didier Deschamps devrait mener sa dernière campagne internationale pendant cette compétition, on connait apparemment déjà le nom du prochain sélectionneur des Bleus : Zinédine Zidane !

Le retour de Zidane dans le monde du football est attendu depuis son départ du Real Madrid, en 2021. Cela fait donc déjà 4 ans que Zizou attend sagement la bonne occasion pour revenir coacher, lui qui a amassé énormément de trophées avec les Galactiques entre 2016 et 2018, et on se doutait qu'il avait très envie de prendre la direction de l'Equipe de France. Selon plusieurs médias spécialisés, c'est désormais officiel : ZZ sera le prochain sélectionneur des Bleus, après le départ de Didier Deschamps à la fin de la Coupe du monde. Un départ qui semble déjà acté, puisque DD lui-même avait affirmé en interview :

Ça sera 2026. Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026… la prochaine Coupe du monde. Ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête à un moment. Dans ma tête c’est bien clair. J’ai fait mon temps aussi, avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau, mais 2026 c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, mais il faut savoir dire stop. Il y a une vie après, je ne sais pas laquelle elle sera, mais elle sera très bien aussi.

L'annonce officielle de la Fédération Française de Football devrait toutefois arriver seulement après la Coupe du Monde, par soucis d'élégance et de respect pour le travail de Deschamps. En tant que fans de foot, on espère surtout que le jeu pratiqué par la sélection sera de meilleure qualité qu'en 2024, année pendant laquelle on s'était ennuyés à mourir.