Zizou Président : Zidane se porte candidat, "Mon souhait est de devenir un jour sélectionneur de l’équipe de France"

Et ça devrait arriver bientôt !

Les choses sont dites ! Zinédine Zidane a clairement de l’or dans les pieds… et dans les mains. Véritable légende du football mondial, Zizou a tout remporté en tant que joueur : un Ballon d’Or, un Euro, une Coupe du Monde, une Ligue des Champions… Il a littéralement mis le monde à ses pieds.

Mais l’homme aux gestes magiques ne s’est pas arrêté là. En tant qu’entraîneur, il a marqué l’histoire du Real Madrid, devenant le seul coach à remporter trois Ligues des Champions consécutives. Une performance monumentale qui a confirmé que Zidane, c’est plus qu’un joueur : c’est une aura, une vision, une griffe.

Pourtant, depuis 2021, Zizou n’a plus touché un banc de touche. Pressenti pour reprendre les rênes de l’Équipe de France de Football après la Coupe du Monde 2022, il a finalement dû patienter : Didier Deschamps a prolongé son aventure de quatre ans supplémentaires, fort de son parcours fabuleux au Qatar. Résultat : Zidane reste dans l’ombre, observant, attendant, mais toujours aussi déterminé.

Et le message est désormais clair : ce sera l’Équipe de France ou rien. Pas question pour lui de reprendre un club. L’ancien meneur des Bleus l’a affirmé lors d’une interview en Italie, à l’occasion d’un festival où il a été interrogé sur un éventuel retour du côté de la Juventus :

“Je reviendrai certainement entraîner. Moi, à la Juventus ? Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas eu lieu. Je l’ai toujours dans mon cœur, car il m’a tant apporté. Plus tard, je ne sais pas, mais un de mes objectifs est d’entraîner l’équipe de France. On verra bien.”

Une déclaration puissante, pleine d’espoir et de classe, à l’image de l’homme qu’il est. Zidane n’a rien à prouver, mais tout à transmettre. Et s’il y a bien une chose que les fans des Bleus partagent, c’est ce rêve de le voir un jour à la tête de l’équipe nationale.

Zizou sélectionneur ? Plus qu’un fantasme, un destin en attente d’être écrit.