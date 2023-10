Kalash Criminel et Sexion d'Assaut chantés pour les bizutages en équipe de France de football

Gusto et Lukeba ont fait ça bien !

Depuis longtemps, le rap game français entretient de très bonnes relations avec l'équipe de France. C'était déjà vrai à l'époque de Thierry Henry et la génération qui a suivi (Ribéry, Malouda, ...) mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, où quasiment tous les joueurs ont été élevés à la culture rap, musique qui domine le paysage FR depuis une dizaine d'années. On ne peut pas non plus oublier Vegedream, ou encore Naza dont les sons ont accompagné les bleus pendant toute la coupe du monde 2018.

Enfin, on est obligés de parler du fameux moment des bizutages, quand les nouveaux joueurs intégrant le groupe France doivent chanter devant les copains. Cette semaine, c'était justement l'heure du rassemblement des Bleus à Clairefontaine avant le match de vendredi contre les Pays-Bas, pour les qualifications à l'Euro 2024. Deux "petits nouveaux" faisaient leurs premiers pas en Équipe de France : Malo Gusto et Castello Lukeba. Le premier a mis tout le monde d'accord avec un hit : "Désolé" de la Sexion d'Assaut.

𝘾𝙖𝙨𝙩𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙇𝙪𝙠𝙚𝙗𝙖 et 𝙈𝙖𝙡𝙤 𝙂𝙪𝙨𝙩𝙤 ont chanté pour leur 1ère convocation ! 🗣️ @gusto_malo a réussi à ambiancer tout le monde 😄#FiersdetreBleus pic.twitter.com/wYY3Mh3B3X — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 10, 2023

Le second a rappé un morceau de Kalash Criminel, désormais habitué des séquences bizutage, et pas n'importe quel morceau : le titre "Sale Sonorité". Si les deux joueurs ont été plutôt à l'aise dans l'exercice, on a évidemment une petite préférence pour la perf de Lukeba et son choix de morceau surprenant. Apparemment, ça a aussi fait beaucoup rire Mbappe, qui a validé fort la prestation. On n'a par contre pas eu l'avis de Didier Deschamps, pour qui ça doit être assez éloigné de ses propres goûts musicaux !