Kalash Criminel, Ninho, Booba : les joueurs de l'équipe de France de football connaissent leurs classiques !

Brice Samba, Jean-Clair Todibo et Képhren Thuram ont interprété des classiques du rap français.

En plus d'être des as du ballon rond dans les stades, les Bleus sont aussi des pros du rap français. Invités à prendre le micro et à chanter devant leurs coéquipiers lors du traditionnel "bizutage" d'arrivée au sein de l'équipe de France de football, Brice Samba, Jean-Clair Todibo et Képhren Thuram ont tous les trois interprétés des titres de trois rappeurs légendaires.

Premier à monter sur scène, le gardien de but qui a réalisé une très belle saison avec le RC Lens a d'abord interprété le titre "En Chien" de Ninho (paru en 2020 sur la mixtape "M.I.L.S 3") avant d'être rejoint par Jean-Clair Todibo (23 ans) venu rapper le titre "Pitbull" de Booba dans une version slam. Une version validée par le Duc lui-même puisqu'il l'a publié sur son compte Twitter perso. "J.C Todibzer" a écrit le chef de la piraterie en légende d'une vidéo de la prestation du sportif.

Dernier joueur et pas des moindres, Képhren, le fils de Lilian Thuram a interprété le titre "10 12 14 Bureau" de Kalash Criminel (paru en 2016 sur l’album "R.A.S") Une impro qui a provoqué une ovation totale des autres membres du staff, impressionnés par la prestation du jeune sportif. Fan de son interprétation, Kalash a même proposé une collab' avec le footballeur : "Quand tu veux pour le feat frérot. Big force".

Kalash Criminel sur la prestation remarquée de Khephren Thuram lors de son bizutage en Équipe de France qui a interprété le titre « 10 12 14 Bureau » :



« Quand tu veux pour le feat frérot. Big Force. 😂❤️ ». pic.twitter.com/vYjH6uSi3c — HipHopDX France (@HiphopdxFR) March 22, 2023

Si vous souhaitez découvrir les différentes prestations des trois footballeurs des Bleus, l'équipe de France a partagé la vidéo de leur "bizutage" via leur compte Twitter officiel.

Il y avait du niveau ce soir pour le « bizutage » des 3 nouveaux Bleus ! 🎤😂 pic.twitter.com/PG0mXtbvO9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 21, 2023

Des joueurs qui pourront peut-être imaginer - au moment de leur retraite dans de (très) nombreuses années - une future reconversion dans le monde du rap ?