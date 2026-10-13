Jul partagera son prochain morceau avec Vinz, gagnant d’un concours auprès de ses fans

Jul a annoncé dimanche 11 octobre que Vinz avait remporté le concours organisé auprès de son public. Le rappeur des Mureaux doit ajouter son couplet à un nouveau titre de l’artiste marseillais.

Le prochain morceau de Jul doit accueillir une voix choisie par son public : celle de Vinz. "Le gagnant du concours c’est Vinz", a sommairement annoncé le rappeur marseillais dimanche 11 octobre sur Instagram.

Jul lui a déjà demandé d’envoyer sa session studio afin de publier le titre sur les plateformes et YouTube "le plus rapidement possible". La date de sortie n’a pas encore été dévoilée, mais on peut faire confiance au Marseillais pour tenir parole, lui qui enchaîne les titres, contrairement à son équipe de foot.

Un couplet départagé au nombre de "j’aime"

Pour participer, les fans devaient enregistrer un couplet sur un extrait de morceau inachevé publié par Jul, puis lui transmettre leur proposition. Les contributions étaient laissées en ligne pendant une semaine : celle qui récoltait le plus de "j’aime" remportait le concours.

Originaire des Mureaux, dans les Yvelines, Vinz s’est notamment fait connaître avec les titres Corsé et Village. Le clip de ce dernier compte plus de 450 000 vues.

Jul sollicite régulièrement les avis et les compétences de sa "team" dans la conception de ses albums. Cette fois, la participation de son public prend la forme d’une collaboration musicale.