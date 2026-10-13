P. Diddy évacué de prison et transporté à l’hôpital pour une blessure à la tête

Selon TMZ, le rappeur a été évacué de la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey, samedi vers une heure du matin. Il aurait regagné sa cellule au petit matin, conscient et capable de parler.

P. Diddy aurait été conduit à l’hôpital après une blessure à la tête, rapporte TMZ ce lundi 12 octobre. Sean Combs, de son vrai nom, était détenu à la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey, au moment de cette évacuation nocturne.

D’après le média américain, une ambulance a quitté l’établissement samedi, aux alentours d’une heure du matin, pour l’emmener dans un hôpital voisin. Les circonstances de sa blessure restent inconnues. Des sources citées par TMZ indiquent qu’il était conscient et en mesure de parler lorsqu’il a été ramené dans sa cellule quelques heures plus tard.

Reconnu coupable de transport à des fins de prostitution

Dans son dossier judiciaire, le rappeur a été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution. Il a en revanche été acquitté des charges d’association de malfaiteurs et de trafic sexuel.

Son ancienne compagne Cassie Ventura avait porté plainte le 16 novembre 2023 pour viol, trafic sexuel et violences physiques. Un accord financier confidentiel avait ensuite été conclu. La chanteuse avait également témoigné pendant quatre jours lors du procès de Sean Combs à New York, en mai 2025.