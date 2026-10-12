Sur LCI, Youssef Swatt’s transforme une demande de selfie en appel à voter Mélenchon

Youssef Swatt’s a lancé un appel à voter pour Jean-Luc Mélenchon dans La Grande Confrontation, sur LCI. Le rappeur avait demandé un selfie à David Pujadas, qui lui proposait en échange d’interpréter un morceau.

David Pujadas attendait un morceau, Youssef Swatt’s lui a réservé un message électoral. Sur le plateau de La Grande Confrontation, le rappeur a invité les téléspectateurs à s’inscrire sur les listes électorales et à voter pour Jean-Luc Mélenchon, après un échange autour d’une demande de selfie.

Le gagnant de la saison 3 de Nouvelle École avait sollicité une photo "pour ma maman", expliquant qu’elle ne le croirait probablement pas lorsqu’il lui raconterait avoir rencontré le journaliste.

David Pujadas a accepté, en posant une condition : "Vous nous faites un petit morceau juste après". Le rappeur a aussitôt donné son accord, annoncé un slam et demandé où se trouvait la caméra.

Son intervention s’est finalement limitée à l’appel à s’inscrire et à voter pour le candidat insoumis. "Let's go, bisous !", a-t-il conclu avant de regagner sa place.