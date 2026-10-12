Le rappeur BORO700 doit comparaître à Paris pour trois chefs de poursuite, dont l’apologie du terrorisme. Sa chanson "MRH", reprise dans des vidéos de lycéens diffusées sur les réseaux sociaux, est au cœur du dossier.

BORO700 sera jugé le 21 octobre à Paris pour "apologie du terrorisme", "apologie de crime contre l’humanité" et "menace de mort sous condition". Le parquet de Paris a annoncé cette comparution vendredi 9 octobre, en mettant en cause les paroles de son morceau "MRH".

Le ministère public y relève des références à Mohamed Merah, à Salah Abdeslam et à Adolf Hitler. Mohamed Merah avait assassiné un enseignant et trois enfants dans une école juive de Toulouse en 2012. Salah Abdeslam a été condamné pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015.

Des vidéos de lycéens à l’origine des investigations

L’enquête menée par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne fait suite à la diffusion, depuis le 5 octobre, de vidéos montrant des lycéens chantant le morceau. Les investigations ont notamment été ouvertes pour apologie publique d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication en ligne.

Des adolescents font également l’objet de poursuites dans plusieurs villes pour avoir repris ces paroles. À Orléans, trois mineurs ont été placés en garde à vue mercredi, après la diffusion d’une vidéo tournée dans un lycée pendant les manifestations. Une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme a été ouverte.

L’eurodéputé RN Matthieu Valet avait aussi relayé la vidéo sur X lundi, en déclarant signaler les faits au procureur de la République.

Le manager réagit aux accusations

Dans un communiqué, le manager de BORO700 a affirmé que le rappeur, son équipe et lui-même condamnaient toute apologie ou glorification du terrorisme, ainsi que toute forme de violence et de haine.

Il a également insisté sur le fait que les "accusations d’apologie du terrorisme ne doivent pas être transformées en faits établis".