Mordue par le chien de Chris Brown, son employée accepte un accord à 10 millions de dollars

Maria Avila a accepté une réduction de son indemnisation, initialement fixée à 12,9 millions de dollars par un jury. Attaquée par le chien de garde de Chris Brown en décembre 2020, elle évite ainsi un nouveau procès portant sur les dommages et intérêts.

L’indemnisation de Maria Avila sera ramenée de 12,9 à 9,5 millions de dollars. Son avocate, Nancy Doumanian, a transmis au tribunal son acceptation de cette réduction, après le verdict rendu en juin à l’issue de deux semaines de procès à Los Angeles.

Le juge Huey Cotton avait estimé la somme accordée par les jurés "excessive" et insuffisamment étayée par le dossier. Dans une ordonnance conditionnelle, il avait proposé deux options : accepter les 9,5 millions de dollars ou reprendre un procès consacré uniquement au montant des dommages et intérêts. Dix millions, c'est visiblement pas trop "excessif" pour la justice ricaine.

Des blessures qui affectent encore son quotidien

L’attaque remonte au 12 décembre 2020, devant la propriété de Chris Brown à Tarzana, dans la vallée de San Fernando. Maria Avila a raconté être sortie vider un sac d’aspirateur lorsque Hades, le berger du Caucase qui gardait la maison, s’était jeté sur elle sans prévenir.

Au procès, elle a décrit de graves blessures au bras et au visage, de nombreuses cicatrices et un syndrome de stress post-traumatique. "Je ne serai plus jamais la même", avait-elle déclaré, en espagnol, par l’intermédiaire d’une interprète.

Son avocate avait également fait état d’une grave lésion du nerf radial, limitant les mouvements du poignet et des doigts ainsi que de nombreux gestes du quotidien. Lors de l’audience précédant l’ordonnance, elle avait demandé que l’indemnisation soit réduite à 11 millions de dollars seulement.

Chris Brown avait reconnu sa négligence

Avant le procès, le chanteur avait reconnu sa négligence. Il contestait toutefois l’étendue des blessures et soutenait que Maria Avila portait une part de responsabilité parce qu’elle était sortie seule. Le jury n’avait pas retenu cet argument.

À la barre, Chris Brown avait raconté avoir entendu le chien grogner, puis découvert l’employée au sol. Il avait déclaré avoir enfermé l’animal et demandé à son agent de sécurité d’appeler les secours. Il avait reconnu ne pas avoir lui-même composé le 911, par crainte qu’un enregistrement soit diffusé dans les médias.

Le chanteur avait aussi expliqué avoir quitté sa propriété avant l’arrivée des secours, sur les conseils de son manager, et confirmé ne pas avoir demandé à son équipe de conserver les images de vidéosurveillance.