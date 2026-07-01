Dosseh lance un nouveau festival rap à Orléans, le "Fire Flame Festival"

Après avoir bien marqué le rap français avec ses nombreux titres forts, Dosseh veut désormais bâtir quelque chose d'encore plus grand avec ce festival qui se déroulera dans sa ville d'Orléans.

Après avoir bataillé pendant tant d'années pour se faire une place, quel plaisir de voir le rap français infiltrer les festivals. Notre musique fait même mieux que ça : elle a désormais des festivals dont le line-up est composé à 100% d'artistes de rap, à l'image du Golden Coast Festival à Dijon, désormais bien installé depuis presque 3 ans. Et quand on y réfléhcit, c'est logique, puisque le rap est la musique la plus écoutée en France désormais. Et aujourd'hui, on va parler d'une initiative impulsée par Dosseh, qui veut lancer son propre évènement, le Fire Flame Festival, à Orléans !

Dosseh est une figure reconnue dans l'industrie du rap français, avec plusieurs gros succès à son actif, et pour rendre à la culture hip-hop un peu de ce qu'elle lui a apporté, il a donc décidé de se lancer dans un gros chantier : la création d'un festival, dans sa ville d'Orléans dont il porte les couleurs dans le game depuis plus de 20 ans. Une initiative dans laquelle il est aidé par son ami Willy Belinga, mais aussi par la ville d'Orléans, et par l'agence Orléans Events. Le festival se déroulera au Zénith d'Orléans, le 19 septembre 2026, la billetterie est ouverte et quelques noms ont même été dévoilés !

La Fouine sera de la partie, tout comme la nouvelle star du 94 Timar, et TIF. C'est tout ce qu'on sait de la programmation pour l'instant, mais c'est déjà très prometteur, et on imagine que d'autres noms vont être annoncés. On espère que Dosseh viendra lui aussi rapper sur scène et mettre le feu, devant sa ville, le symbole serait fort. Après le Rose Festival de Bigflo & Oli, ou encore le Demi Festival de Demi-Portion, ça fait vraiment plaisir de voir les rappeurs s'impliquer à fond pour le mouvement, et on espère que ça donnera des idées à d'autres.