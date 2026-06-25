Quavo et Pharrell Williams en plein tournage à Grigny !

C'est historique : deux stars du rap US, Quavo et Pharrell Williams, ont été aperçus à Grigny dans la cité de la Grande Borne pour tourner un clip !

On a souvent l'habitude de dire que lorsque les artistes américains, en particulier les rappeurs, viennent en France, ils ne visitent que les quartiers huppés de Paris, ou de la Côte d'Azur, et qu'on ne les voit jamais dans les nombreux hoods que compte le pays. Du coup, ça leur donne une fausse image du pays, celle du luxe, alors que beaucoup de gens galèrent et que la misère est forte dans de nombreux quartiers. Mais cette semaine, il est arrivé un truc incroyable : Quavo, des Migos, et Pharrell Williams, sont venus à Grigny pour le tournage d'un clip !

Grigny la Grande Borne est pourtant réputé pour être un des quartiers les plus "chauds" de France, où il est difficile d'entrer si on ne vous connait pas. Une réputation un peu exagérée, forcément, les habitants de Grigny sont des humains comme les autres, mais la réputation est là. Mais ça n'a pas empêché l'artiste Angélique Kodjo d'amener Quavo et Pharrell Williams pour y tourner un clip, peut-être celui de leur morceau "Bando", le lendemain du défilé Louis Vuitton où le titre a d'ailleurs été diffusé. Comme quoi, parfois, du hood jusqu'au luxe, il n'y a qu'un pas.

Forcément, ça fait plaisir de voir des têtes du rap US visiter autre chose que les boutiques des Champs-Elysées et les boîtes de nuit VIP, de les voir venir dans le hood, serrer la main des gens, dans le respect. On espère que ça va construire des ponts, et on a surtout hâte de découvrir la vidéo quand elle va sortir !