Josman a décidé de faire plaisir à ses fans en lâchant "HHHH²", la suite du premier volume sorti il y a 5 ans, pour la Fête de la Musique.

Hier, 21 juin, c'était la 45ème édition de la Fête de la Musique, dont la première édition a eu lieu en 1982. Un évènement avec un bilan en demi-teinte cette année, en raison des très fortes chaleurs qui ont forcé pas mal d'artistes à annuler leurs évènements pour garantir la sécurité et la santé du public. Mais si vous ne vouliez pas mourir de chaleur dehors, pas de panique : Josman a pensé à vous, en vous dévoilant un nouveau projet, "HHHH²", dans la journée de dimanche.

On parle de nouveau projet, mais il s'agit en vérité de la suite, sous forme de réédition, de son EP "HHHH" sorti en 2021, qui contenait notamment le titre "My Love" en feat avec Tayc, qui avait connu un certain succès. Le projet compte 6 nouveaux morceaux, dont deux featurings avec Ronisia, "face2face" et "for you". Pour ce qui est du contenu, on reste sur la même DA très "lover", puisque les morceaux nous parlent principalement d'amour et plus généralement des relations entre l'homme et la femme.

Au niveau des instrus, on reste sur quelque chose de très vaporeux, planant, avec beaucoup de mélodie, même si Josman nous offre aussi quelques morceaux un peu plus rap comme "wassup baby", très efficace. Un projet à mi-chemin entre el rap et le RnB, pour nous rappeler que JOS sait toujours faire les deux, parfait pour l'été et les soirées "caliente". En espérant que cette fois, sa musique ne provoque pas de nouvel incendie (on rigole).