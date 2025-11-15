Natalie Portman offre un showcase privé de Josman pour la bar mitsva de son fils

Natalie Portman, grande fan de rap français, a offert un showcase privé de Josman pour la bar mitsva de son fils, confirmant son amour pour la scène urbaine hexagonale.

Elle confirme son amour pour le rap français

Dans une interview, elle avait ainsi révélé être « une très grande fan » de Tiakola. Elle a même raconté qu’elle s’était rendue discrètement à l’un de ses concerts, et a confié que son fils — fan « hardcore » — l’a poussée à découvrir ses morceaux. Pour elle, Tiakola « est un rappeur français très important ». Elle avait immortalisé le moment en postant une photo d'elle avec Tiakola et Josman.



En 2024, Natalie Portman a fait parler d’elle pour un geste aussi surprenant qu’exceptionnel. Pour la bar mitsva de son fils, l’actrice oscarisée a offert un showcase privé de Josman. Le coût de cette prestation ? 50 000 €. Une somme qui illustre l’importance de cet événement pour la famille.

Un moment unique pour son fils

Le fils de Natalie Portman a donc pu assister à un concert exclusif, en toute intimité, entouré de sa famille et de ses proches. Une façon originale et mémorable de célébrer ce rite de passage, qui marque un moment clé dans la vie de tout jeune garçon.

Josman à l’honneur

Pour Josman, c’est aussi une occasion rare : un concert privé à la demande d’une célébrité internationale. L’artiste a offert sa performance comme il le fait sur scène, avec ses morceaux phares et son énergie qui captivent son public.





Ce double geste — le showcase à 50 000 € et cette déclaration publique — montre une chose : Natalie Portman n’est pas juste spectatrice de la pop culture, elle est véritablement investie dans le rap français. C’est peut-être inattendu, mais ça claque.