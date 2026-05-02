Lady Gaga et Doechii transforment la mode en spectacle pour The Devil Wears Prada 2

Lady Gaga et Doechii dévoilent “Runway”, un clip explosif mêlant musique et haute couture. Cette collaboration inédite sert de premier extrait à la bande originale très attendue de The Devil Wears Prada 2.

C’est une collaboration qui fait déjà sensation. Lady Gaga et Doechii viennent de dévoiler le clip de “Runway”, un titre événement qui accompagne la sortie imminente du film The Devil Wears Prada 2.

Pensé comme un véritable hommage à l’univers de la mode, le clip impressionne par son esthétique audacieuse et ses références à la haute couture. Réalisé par Parris Goebel, il mêle chorégraphies, looks extravagants et mise en scène théâtrale, dans une ambiance inspirée des podiums et de la culture ballroom.

Dès les premières secondes, les deux artistes apparaissent dans des tenues spectaculaires, multipliant les transformations visuelles et les silhouettes avant-gardistes. Le clip enchaîne les tableaux, entre défilés stylisés, effets visuels marqués et clins d’œil à l’univers du film, notamment au célèbre magazine fictif “Runway”.

Sur le plan musical, “Runway” combine des influences house et hip-hop, avec un message centré sur la confiance en soi, l’expression personnelle et la réussite. Une énergie renforcée par la complémentarité entre Lady Gaga et Doechii, dont la collaboration marque une première très remarquée.

Ce morceau sert de vitrine à la bande originale de The Devil Wears Prada 2, dont la sortie est prévue le 1er mai. Très attendu, le film promet de replonger les spectateurs dans l’univers impitoyable de la mode, avec le retour de personnages emblématiques. Avec “Runway”, Lady Gaga et Doechii ne livrent pas seulement une chanson : elles proposent une véritable expérience visuelle et artistique, à mi-chemin entre clip musical et défilé haute couture. Une entrée en matière remarquée pour l’un des films les plus attendus de l’année.