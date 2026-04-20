Bigflo & Oli ramènent Rick Ross sur scène à Toulouse

On les croyait fans de Drake, mais Bigflo & Oli ont finalement ramené une autre star américaine sur la scène du Zénith de Toulouse: Rick Ross.

Les deux frères toulousains Bigflo & Oli ont connu des dernières semaines mouvementées, eux qui se sont retrouvés bloqués à Dubaï à cause de la guerre en revenant d'un tournage au Népal. Mais tout ça a été vite oublié par la sortie de leur album "Karma", qui a d'ailleurs déjà décroché son disque d'or après un beau démarrage. De quoi largement les consoler de s'être fait clasher par Booba. Les rappeurs toulousains se sont offerts un flex incroyable ce weekend dans leur ville: ils ont ramené Rick Ross sur scène !

En effet, ce weekend, Bigflo & Oli étaient en concert au Zénith de Toulouse, un concert qui leur tient forcément à cœur puisque ça se passe dans leur ville, là où ils ont énormément de fans depuis leurs débuts. Et ils avaient donc prévu une surprise pour le concert du 19 avril au soir : Rick Ross est venu les rejoindre sur scène. Et Rozay a frappé fort en rappant son morceau le plus emblématique, "Hustlin", backé par Oli. Il s'agissait apparemment d'un cadeau d'anniversaire de Flo pour son frère.

Un article du Dauphiné Libéré rapporte même que Rick Ross est venu tout droit depuis chez lui en jet privé, on imagine que les deux frères toulousains ou leur maison de disques ont dû lâcher un petit billet pour le faire venir, mais en tout cas, bravo à eux, c'est très fort de ramener le "Bawz" dans leur ville. Cependant, on en connait un qui ne va pas être content: Drake, qui est normalement l'idole numéro 1 de Bigflo & Oli, avec qui Rozay est en clash depuis plus d'un an maintenant.