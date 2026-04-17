Nono la Grinta annonce son tout premier album, "The Cat", et dévoile la tracklist

Après avoir fait trembler le game avec ses singles et ses EP, Nono La Grinta se lance dans le grand bain en annonçant son tout premier véritable album.

Les rappeurs du 19ème arrondissement ont tout pété depuis un peu plus d'un an, et on voit un paquet d'artistes originaires de Paris Nord (ou plutôt nord-est) débarquer dans le game et tout rafler. Chacun, avec un style bien particulier : La Mano 1.9, La Rvfleuze, et Nono La Grinta. On les entend partout, ils sont invités en featuring par les plus grosses têtes du rap français, et cette semaine, c'est Nono qui fait du bruit en annonçant la sortie du tout premier album de sa carrière, "The Cat", dont il a dévoilé la tracklist.

On sait ce que vous vous dites : Nono La Grinta a déjà plusieurs projets à son actif, c'est vrai, mais aucun de ces projets n'était un album. Des EPs, comptant parfois jusqu'à 9 titres, mais cette fois c'est d'un véritable album dont il s'agit, un album qui arrive au moment où l'artiste semble avoir trouvé sa DA, en introduisant pas mal de mélo dans sa musique. Désormais clairement identifié, grâce à des tubes comme "Love You", c'est le moment parfait pour passer un cap et sortir son 1er album, "The Cat", qui sera disponible à partir du 22 mai.

Un album annoncé avec une vidéo postée sur les réseaux du rappeur, vidéo qui commence, un peu comme un flex, par des extraits sonores d'influenceurs rap qui encensent Nono La Grinta, avec tout un délire autour du chat qui avance dans l'ombre sans demander l'avis à personne, et qui se termine par une promesse de "rupture", et on imagine évidemment que ça parle de musique. En plus de la vidéo et de la date de sortie, la tracklist a également été publiée : 14 titres + 1 bonus, un seul featuring avec Merveille, un pari risqué, mais ça nous donne envie de voir ce qu'il va proposer !