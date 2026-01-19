RnBoi et Nono La Grinta réunis dans le clip de "Avec Moi"

Encore un morceau avec un gros potentiel signé Nono La Grinta et RnBoi.

Parmi les artistes qui ont surfé sur 2025, RnBoi et Nono La Grinta s'en sortent très bien. Les deux rappeurs ont sorti de très gros titres tout au long des douze derniers mois, des morceaux qui ont clairement trouvé leur public. Et alors que 2026 vient de commencer, les deux ex-rookies ont décidé d'unir leurs forces pour proposer un gros featuring, "Avec moi", dans une vibe très "mélo". Sur une prod très lourde, mais à la fois assez aérienne, les deux artistes nous parlent de love à leur manière : un amour impossible entre un mec focus sur le business, et une fille qui veut du très sérieux tout de suite.