Pour fêter le single d'or de "Love You", on se remet ce gros freestyle de Nono La Grinta dans les locaux de Générations.

Cela fait maintenant deux ans que Nono La Grinta a commencé à faire vraiment parler de lui et ces derniers mois, le rappeur a clairement pris une dimension supplémentaire. Il faut dire qu'il y a eu un gros coup de projecteur sur la scène du 19ème, et le rappeur n'y est pas pour rien, avec ses nombreuses sorties de morceaux qui font régulièrement le buzz. Il y a un mois, l'artiste dévoilait son single "Love You", et le titre est déjà disque d'or ! C'est l'occasion où jamais de se remettre son freestyle réalisé dans nos locaux.

"Love You" aura donc mis un mois à être certifié single d'or, ce qui est un très bon score pour un artiste qui reste assez jeune dans le rap game français. Nono a d'ailleurs repartagé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. Quant à nous, on a eu envie de se remettre son live du morceau réalisé dans nos locaux, à l'occasion justement de la sortie du single.

On félicite l'artiste pour sa prestation, et aussi pour son single d'or même si Nono La Grinta n'en est pas à son coup d'essai, lui qui a déjà de nombreux morceaux certifiés. On espère qu'il nous prépare du sale pour 2026 !