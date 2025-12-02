Cela fait maintenant deux ans que Nono La Grinta a commencé à faire vraiment parler de lui et ces derniers mois, le rappeur a clairement pris une dimension supplémentaire. Il faut dire qu'il y a eu un gros coup de projecteur sur la scène du 19ème, et le rappeur n'y est pas pour rien, avec ses nombreuses sorties de morceaux qui font régulièrement le buzz. Il y a un mois, l'artiste dévoilait son single "Love You", et le titre est déjà disque d'or ! C'est l'occasion où jamais de se remettre son freestyle réalisé dans nos locaux.
"Love You" aura donc mis un mois à être certifié single d'or, ce qui est un très bon score pour un artiste qui reste assez jeune dans le rap game français. Nono a d'ailleurs repartagé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. Quant à nous, on a eu envie de se remettre son live du morceau réalisé dans nos locaux, à l'occasion justement de la sortie du single.
On félicite l'artiste pour sa prestation, et aussi pour son single d'or même si Nono La Grinta n'en est pas à son coup d'essai, lui qui a déjà de nombreux morceaux certifiés. On espère qu'il nous prépare du sale pour 2026 !