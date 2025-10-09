Nono La Grinta fait parler la mélo dans "Love You" sur COLORS

Nono La Grinta est vraiment passé dans une nouvelle dimension, maintenant il freestyle chez Colors.

Il y a 3 ans, Nono La Grinta était un inconnu pour presque tout le monde. Depuis, il a réussi à s'imoser comme un des fers de lance de la nouvelle génération de rappeurs du 19ème et clairement, ils sont en train de tout casser. Fraîchement décoré d'un single de diamant pour "Paris", on le retrouve cette semaine chez COLORS, pour interpréter son nouveau single "Love You", qui sera présent sur son future album. Décor bleu foncé, habits noirs, gros bling autour du coup, la mélo à fond, Nono livre une prestation très carrée, c'est prometteur pour la suite !